Takve ozljede znaju predstavljati problem

Američki MMA borac Daniel Cormier nastavio je s pripremama za posljednju borbu u karijeri. Ona će se održati 15. kolovoza, a u njoj će po treći put ukrstiti rukavice s američko-hrvatskim borcem Stipom Miočićem.

Mjesec i pol dana prije borbe Cormier je odradio još jedan podcast s Arielom Helwanijem. Najpoznatiji MMA novinar odmah je na početku primijetio da nešto nije u redu s DC-om. Name, pojavio se s posjekotinom iznad lijevog oka. Takve ozljede mogu biti posebno opasne ako ne zarastu pa postoji opasnost da se otvore kod prvog udarca, a onda krenu problemi.

“Na treningu sam zaradio posjekotinu tu iznad oka. Thiago (sparing partner) me dobro zahvatio. Puno ljudi na sparingu koristi male rukavice i samo se dodiruju. To nije trening. Kada ja koristim male rukavice želim da me udaraju tako da se moram kretati i izbjegavati udarce te što više koristiti hrvačke vještine. Tražim da me sparing partner udara sa 75-80 posto snage tako da osjetim ako ne napravim ono što sam trebao”, kazao je DC.

“To samo znači da se odlično pripremam. Izvadit ću šavove u četvrtak tako da ću do tada zaštititi tu posjekotinu i paziti na treninzima što više mogu. Sparirati kao i većina boraca. Znači nema prave borbe nego samo dodirivanje”, poručio je.