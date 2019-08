CORMIER SE ŽESTOKO OBRUŠIO NA MIOČIĆA: ‘Stipe radi ogromnu pogrešku, to mu neće biti dovoljno’

Aktualni prvak smatra da ga suparnik podcjenjuje

Još su dva dana ostala do superspektakla u kalifornijskom Anaheimu. Tamo će se na suprotnim stranama ringa naći aktualni UFC-ov prvak Daniel Cormier i izazivač Stipe Miočić. Pono je toga izašlo iz usta ova dva borca. Sada je opet na red došao Cormier, koji je odgovorio na Miočićeve prozivke da je imao sreće u njihovoj lanjskoj borbi.

“Jedina stvar o kojoj sam vodio računa tijekom karijere je to što sam uvijek brinuo samo o tome što ja radim. Vjerujem u sebe i svoje mogućnosti i u svom najboljem izdanju mogu pobijediti svakoga“, započeo je i nastavio.

Sporni lucky punch

“Oni mora pronaći odgovore. Ja sam njega pobijedio. Bilo je situacija kad mi je zadavao probleme, ali pronašao sam odgovor i na to. Znam koliko je opasan… U uvodu u ovu borbu puno je toga rečeno. On se dobro borio u prvoj borbi, ali kad ga slušaš dok govori, stalno ponavlja da je izgubio zbog ‘lucky puncha’. S takvim stavom ulazi u revanš, mislim da mu je to velika pogreška. Ja sam iskren. Dobro me izudarao u prvoj borbi i to vam iskreno mogu reći. Međutim, on je pao. Imao sam osjećaj da on daje najbolje od sebe, a ako je to najbolje što može onda mu to nije dovoljno“, završio je.