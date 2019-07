‘CORMIER ĆE PRISILITI MIOČIĆA NA PREDAJU’: Borac kojeg je Stipe uništio prognozirao meč za UFC-ov naslov

Aktualni prvak, pak, najavio je da bi za mjesec dana mogao okončati karijeru

Kamerunski MMA borac Francis ‘Predator’ Ngannou još je jednom prognozirao borbu iz među aktualnog teškaškog UFC prvaka Daniela Cormiera i Stipe Miočića.

“Kako će ta borba izgledati? Mislim da će trajati duže od njihove prve borbe. Cormier bi mogao ponovno pobijediti. Ali ovaj put ne nokautom, možda prisiljavanjem na predaju. To je moja prognoza”, kazao je. S tri pobjede u nizu postao prvi je koji će dobiti priliku boriti se s pobjednikom ovog meča.

“Ne ovisi o meni kada ću se boriti s Cormieorm, ali volio bih u studenom ili prosincu”, dodao je. O ovom potencijalnom obračunu progovorio je i Cormier. Prije toga rekao je koju riječ o borbi s Miočićem

Ostavština bitna

“Taj je tip obranio naslov više puta od ikoga u povijesti i ako ga dva puta pobijedim onda ću dodatno zacementirati moju ostavštinu u ovom sportu. Kao što sam ranije rekao, ostavština mi je bitna i sada sve radim da bih je dodatno izgradio. To bi moglo biti to. To bi mogla biti moja posljednja borba. Zbog novca bih mogao nastaviti, ali ovo bi mogao biti moj kraj”, kazao je Cormier u razgovoru s Aaronom Bronsteterom.

“Ngannou? Mislim daje on sjajan momak. Sviđa mi se, ali morate malo smanjiti doživljaj. Sve smo ovo već prolazili prije njegovog meča za naslov. Sjetite se. Dečki, morate malo usporiti. Brzo se zaljubite u nekog zbog tih nokauta, ali ništa se nije promijenilo. To je već napravio protiv Overeema kako bi dobio priliku za naslov. I prije je sve nokautirao. Ništa se nije promijenilo. Poštujem ga, ali to nije borba zbog koje bih puno oklijevao oko toga da je prihvatim”, završio je.