Ćorluka je novi član stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije

Premda se o tome već duže vrijeme nagađalo, hrvatski nogometaš Vedran Ćorluka (35) i službeno je u ponedjeljak objavio prekid igračke karijere.

“Nisam to planirao, ali došao je trenutak,” kazao je Ćorluka na novinarskoj konferenciji na kojoj je izbornik Zlatko Dalić predstavio popis kandidata za skorašnje Europsko nogometno prvenstvo.

Dalić je predstavio i Ćorluku kao novog člana stručnog stožera.

Ćorluka je u utorak za RTL progovorio o svojem novom angažmanu.

Izgubljen naboj

“Bit će zanimljivo, prvi razgovori su prošli uz dosta smijeha i svi jedva čekaju prvi trening kad me vide da sam sa strane u trenerskoj odjeći, bit će sigurno zezancije i smijeha. Ali kasnije ćemo se uozbiljiti. Znaš već koliko su ti oni dobri prijatelji i koliko je poštovanje između nas veliko i očekujem dosta zezancije na svoj račun, ali i da me saslušaju kada imam nešto ozbiljno za reći.””, rekao je Ćorluka pa rekao što očekuje Vatrene na nadolazećem Euru:

“Igra se ne razlikuje puno od prošlih kvalifikacija, razlika je jedino u tome što ima puno više utakmica. S kim god sam razgovarao i s onima koji imaju i nemaju veze s nogometom, svi imaju onaj osjećaj ‘pa opet igramo’. Nekako se s time izgubio naboj kada igra reprezentacija i to će se promijeniti. Uvijek smo bili pravi kada je veliko natjecanje i ne sumnjam da će opet biti tako. Očekujem prolazak grupe, a nakon toga smo jako nepoželjan protivnik.”

Istaknuo je uvjeren da će Hrvatska proći u drugi krug na Euru.

“Grupa je po mjeri, Englezi su favoriti, igraju doma, ali nikad njima nije bilo lako s nama kao ni nama s njima. Mislim da će ta utakmica biti jako bitna za nas jer je prva, odredit će dosta ozračje za sljedeće dvije utakmice. Tu moramo dobro ući i tražiti pobjedu. Što se tiče Češke i Škotske tu smo mi favoriti, oni će biti na papiru u podređenom položaju, ali s obzirom na kvalifikacije i kako su igrali te koga su izbacili, grupa je sigurno dosta izjednačena. Očekujem naš prolaz dalje”, rekao je.

Pohvale za ekipu

Zatim se osvrnuo i na mlađe igrače koji su članovi reprezentacije.

“Imamo puno više mlađih igrača nego što smo ih imali 2018. Mi smo igrali godinama zajedno i dosta smo toga proživjeli ne samo na terenu nego i van njega. To je sada naša snaga, mladenački zanos koji ti igrači imaju, ali i kvalitetu. Hrvatska napokon ima raznovrsnost, dobili smo i Petkovića koji je fenomenalan igrač, nadam se da će biti na razini kakvu očekujemo. Da imamo nešto drugačije u odnosu na 2018., to je sigurno, nadam se da ćemo pokazati to u pozitivnom smislu”, izjavio je pa se osvrnuo na bivše suigrače na stoperskim pozicijama, Dejana Lovrena i Domagoja Vidu:

“Bit ću iskren, ali i Lovren i Vida znaju kada pogriješe i krivo se postave, oni to sami shvaćaju, ne treba im nitko to sada govoriti, ali da ćemo imati dobar i iskren odnos, to je istina. Lovren mi je bio i sada veliki protivnik u Zenitu, uvijek je naš odnos bio odličan, ali da ću probati savjetovati, to sigurno.”

‘Sosi treba mir’

Ćorluka se osvrnuo i na slučaj Borne Sose, 24-godišnjeg hrvatskog beka koji je nedavno uzeo njemačko državljanstvo kako bi igrao za ‘Elf’ na Euru, no u tome ga je spriječilo jedno pravilo u FIFA-inom statutu. Na kraju se sosa zamjerio hrvatskoj javnosti i nije se našao niti na popisu A reprezentacije, niti onom U21 reprezentacije.

“Sosa je zanimljiv slučaj, iskreno nisam ga toliko pratio, ali još dok je bio u Dinamu već je bilo vidljivo da je odličan. U neku ruku, sada kada sam saznao sve što se izdogađalo, dečko je odlučio i tu odluku je trebalo poštovati. Ako je mislio da je to dobra odluka, nema se tu što za reći. Drago mi je što je ipak ovako ispalo i što će igrati i dalje za Hrvatsku i što to i želi. Na svima iz mladih reprezentacije je da se taj slučaj više ne ponovi i da Hrvatska ne gubi tako igrače. Njemu sada treba mir, da se slegne, prođe vrijeme, ako on želi nema razloga da ne bude u reprezentaciji”, smatra Ćorluka.

Za kraj je Ćorluka priznao kako je htio završiti karijeru u redovima zagrebačkog Dinama, kluba u kojemu je ponikao.

“Ta ideja i taj san je oduvijek postojao, ali nitko me nije zvao, nije se dogodilo. Imat će sada u meni velikog navijača s obzirom da su moji Zagreb i Sloboština uvijek obojani u plavo i bit će i dalje”, zaključio je.