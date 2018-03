ĆORLUKA OPTIMISTIČAN NAKON POBJEDE PROTIV MEKSIKA, ALI UPOZORAVA: ‘Ovo si ne smijemo dopustiti…’

“Danas smo pokazali da imamo jedan širok kadar, da smo dobri i da možemo pobijediti jednu odličnu reprezentaciju s kojom smo prije imali problema”, smatra Ćorluka

Hrvatska je u drugoj pripremnoj utakmici na američkoj turneji pobijedila Meksiko sa 1-0, a jedini strijelac bio je Ivan Rakitić koji je sigurno realizirao penal kojeg je izborio Tin Jedvaj.



Vedran Ćorluka sam je zatražio izmjenu u 74. minuti, a evo što je rekao nakon pobjede:

“Mislim da smo dobro stajali na terenu, da smo odradili sve što je trener tražio. Imali smo dobre blokove i izlazili u sjajne protunapade. Imali smo puno dobrih situacija i u drugom poluvremenu smo za to nagrađeni. Mislim da smo zasluženo pobijedili”, izjavio je Ćorluka, a prenosi HNS.

‘Pokazali smo da možemo’

“Dogovorili smo se da moramo igrati puno agresivnije i promijeniti puno stvari u odnosu na utakmicu s Peruom. To smo i napravili. Pobijedili smo i to je najbitnije. Nadam se da smo naučili da nam pristup uvijek mora biti kakav je bio danas. Ne smijemo si dopustiti da neke utakmice uzimamo zdravo za gotovo kao što smo to napravili protiv Perua”, dodao je branič hrvatske reprezentacije.

Naravno, novinari su Čarlija zasuli pitanjima o šansi Vatrenih na Svjetskom prvenstvu:

“Optimist sam. Danas smo pokazali da imamo jedan širok kadar, da smo dobri i da možemo pobijediti jednu odličnu reprezentaciju s kojom smo prije imali problema”, smatra Ćorluka.