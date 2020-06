ĆORIĆ ZBOG KORONAVIRUSA NE MOŽE NASTUPITI NA JOŠ JEDNOM EGZIBICIJSKOM TURNIRU: Poznata je njegova zamjena

Nijemac Jan-Lennard Struff zamijenit će hrvatskog tenisača Bornu Ćorića, koji se na humanitarnom turniru u Zadru Adria Tour zarazio koronavirusom, na predstojećem egzibicijskom turniru Thiems7, koji počinje u Kitzbühelu 7. srpnja.

Na ovom tunriru trebao je nastupiti i Bugarin Grigor Dimitrov koji je prvi od tenisača bio pozitivan na koronavirus u Zadru. Dimitrov je još uvijek na popisu gostiju austrijskog tenisača Dominika Thiema, koji je i suorganizator turnira, no to ne znači da će bugarski tenisač nastupiti u Austriji jer će organizatori zatražiti negativan test prije nastupa, izvještava austrijska agencija Apa.

Jan-Lennard Struff 🇩🇪

Great 2019 season, improved a lot. He can do even better in 2020 if he is a bit more consistent and wins more against the best players. Could be a top-25 ! I wouldn’t be surprised if he was to reach the QF of a slam next year… pic.twitter.com/Wzo5LCdm80

— Tie Breaking News (@TennisAddict5) December 6, 2019