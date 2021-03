ĆORIĆ UVJERLJIVO SVLADAO LAJOVIĆA I PROŠAO U ČETVRTFINALE: Za pobjedu nad srpskim tenisačem trebale su mu samo 72 minute

Borna Ćorić (ATP – 26.) je u trećem nastupu na ATP turniru serije 500 u Rotterdamu po prvi put prošao do četvrtfinala, nakon što je u četvrtak u dvoboju drugog kola na vrlo uvjerljiv način svladao srpskog tenisača Dušana Lajovića (ATP – 27.) sa 6-3, 6-2 za samo 72 minute igre.

Koliko je uvjerljiv bio najbolji hrvatski tenisač svjedoči i podatak da je pobjednika nad prvim nositeljem i trećim tenisačem svijeta Rusom Danilom Medvjedevim ostavio bez ijedne prilike za ‘break’, dok je od svojih osam iskoristio četiri.

Razlika između dvojice tenisača postala je vidljiva i nepremostiva za posljednjeg pobjednika umaškog ATP turnira, 30-godišnjeg Lajovića od sredine prvog seta, kad je Ćorić od zaostatka 2-3 nanizao sedam gemova te tako osvojio prvu dionicu (6-3) i poveo s 3-0 u drugom setu.

That was quite a performance! 😮@borna_coric is obviously pleased with what he calls one of the best matches of his year. 😊

A 6-3 6-2 win over Dusan Lajovic puts him in the quarterfinals here at the #abnamrowtt. 👏🏻 pic.twitter.com/2LjfQ5UPjy

— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) March 4, 2021