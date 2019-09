ĆORIĆ U POLUFINALU SANKT PETERBURGA: Prvi hrvatski tenisač čeka boljega iz dvoboja Kukuškina i Souse

Za pobjedu mu je trebalo malo više od dva sata

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u polufinale ATP turnira u Sankt Peterburgu nakon što je u petak u četvrtfinalu svladao Norvežanina Caspera Ruuda (ATP-60) sa 3-6, 7-5, 6-3 poslije 2 sata i 3 minute igre.

U prvom setu bilo je gotovo nemoguće doći do prilike za break, ukazala se je samo jedna šansa u četvrtom gemu i nju je iskoristio 20-godišnji norveški tenisač.

Ćorić je u drugom setu ipak pronašao način kako da zaprijeti kada je Casper Ruud na servisu, imao je po jednu break loptu u drugom i četvrtom gemu, ali ih nije realizirao. To ga je koštalo gubitka servisa u petom gemu, ali odmah ga je vratio. U osmom gemu propustio je iskoristiti još jednu priliku za break, a kad propustite toliko šansi to vam se obično osveti. No, Ćorić je ostao koncentriran, kod vodstva 6-5 ukazala se nova prilika, a ovaj puta nije ju propustio. Uspio je realizirati set-loptu na protivnikov servis i meč je ušao u odlučujući, treći set.

Čeka protivnika

Obojica igrača su u odlučujućem setu bili sigurni na svom servisu, no u šestom gemu Ćorić je načeo Ruuda i uspio je doći do breaka i vodstva 5-2, a potom je rutinski zaključio meč u svoju korist.

Ćorić će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta između Kazahstanca Mihaila Kukuškina i Portugalca Joaoa Souse.