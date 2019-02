ĆORIĆ U POLUFINALU DUBAIJA: Hrvatski as slavio nakon još jedne drame i izborio obračun Federerom

Hrvatski tenisač po treći put zaredom na ATP turniru u Dubaiju došao do pobjede nakon tie-breaka trećega seta

Borna Ćorić plasirao se u polufinale ATP turnira u Dubaiju nakon što je u četvrtfinalu nakon dva i pol sata igre pobijedio Gruzijca Nikoloza Basilašvilija sa 4-6, 6-2, 7-6 (1).

Bio je to Ćorićev treći meč u Dubaiju u kojem je slavio rezultatom 2-1 pri čemu je u sva tri susreta prošao dalje kroz “tie-break” trećeg seta. U 1. kolu je dobio Čeha Jirija Veselyja, potom i njegovog sunarodnjaka Tomaša Berdycha, a večeras i 19. tenisača svijeta.

Čeka ga Švicarac

Ćorića sada čeka polufinale protiv Švicarca Rogera Federera koji je u četvrtfinalu pobijedio Mađara Martona Fucsovicsa sa 7-6 (6), 6-4. Bit će to repriza njihovog susreta u Dubaiju 2015. godine kada su također igrali u polufinalu. Tada je slavio Švicarac, a kako će biti ovoga puta doznat ćemo u petak.

U drugom polufinalu snage će odmjeriti francuski tenisač Gael Monfils i Grk Stefanos Tsitsipas. Monfils je u četvrtfinalu pobijedio Litvanca Ricardasa Berankisa 6-1, 6-7 (3), 6-2, dok je Tsitsipas bio bolji od Poljaka Huberta Hurkacza sa 7-6 (4), 6-7 (1), 6-1.

Gruzijac je bolje ušao u susret i već u trećem gemu je načinio break i potom prednost obranio do kraja seta. Ćorić je u drugi set ušao silovito. Dva puta je oduzeo servis svom suparniku i poveo s uvjerljivih 5-0. Basilašvili je spasio jedan izgubljeni servis smanjivši na 5-2, ali ne i drugi.

Po dvije pobjede

Mladi hrvatski tenisač je odlično otvorio i treći set. Poveo je 4-1 uz jedan break. Međutim, Gruzijac se vratio izjednačivši na 4-4, a potom su oba tenisača obranila svoje servise pa je odluka pala u ‘tie-breaku’. Trinaestu igru Ćorić je odigrao sjajno, poveo je 6-1 uz tri mini breaka i odmah iskoristio prvu meč loptu za pobjeda.

Bio je to njihov peti međusobni susret i treća pobjeda hrvatskog tenisača pri čemu treća u nizu. Ćorića sada očekuje bivši najbolji tenisač svijeta. Do sada su igrali četiri puta, a obojica imaju po dvije pobjede. Federer je dobio prva dva meča, a Ćorić druga dva. Oba prošle godine u Šangaju i Halleu. Ćorić i Federer već su igrali u Dubaiju i to baš u polufinalu 2015. godine, a Švicarac je slavio 6-2, 6-1.