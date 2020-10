Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP-24.) plasirao se u ponedjeljak u drugo kolo ATP dvoranskog turnira Erste Bank Open u Beču nakon što je sa 6-4, 6-4 svadao Amerikanca Taylora Fritza, 29. tenisača svijeta.

U meču koji je trajao sat i 29 minuta Ćoriću su bila potrebna dva breaka za pobjedu, po jedan u svakom setu.

