Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u osminu finala US Opena nakon što je noćas svladao šestog igrača svijeta Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 6-7 (2), 6-4, 4-6, 7-5, 7-6 (4) u meču trećeg kola koji je trajao četiri sata i 38 minuta.

U divovskoj borbi Ćorić je pokazao iznimnu mentalnu snagu, više puta se izvukao iz izgubljenih situacija, a spasio je i šest meč lopti.

U četvrtom setu Tsitsipas je imao prednost od dva breaka i vodstvo 5-1. No, Ćorić je uspio spasiti šest meč lopti, dvije na svoj servis kod 5-3 za Grka i potom u sljedećem gemu još četiri meč lopte na servis protivnika, te je došao do izjednačenja 5-5. Nakon toga dobio svoj servis i onda je trećim uzastopnim breakom uzeo četvrti set sa 7-5.

WHAT A COMEBACK!@Borna_Coric saves not one, not two, not three, but SIX match points and is through to Round 4.

An instant classic on Louis Armstrong. pic.twitter.com/CURAZIokxt

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2020