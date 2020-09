ČORIĆ I ČILIĆ PALI, PETRA MARTIĆ I DONNA VEKIĆ ZADRŽALE POZICIJE: Objavljene najnovije ATP i WTA ljestvice

Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić pao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 27. tenisač svijeta.

BORNA ĆORIĆ ISPAO S ROLAND GARROSA: Prvi hrvatski reket na otvaranju izgubio od 106. tenisača svijeta

Pad od jednog mjesta ubilježio je i Marin Čilić koji je ovaj tjedan 40 tenisač svijeta. Ivo Karlović je ostao na prošploltjednoj 131. poziciji, a Borna Gojo je napredovao 11 mjesta i sada se nalazi na 270. poziciji. Viktor Galović je pao tri mjesta do 272. pozicije.

Na vrhu nema promjena. Prvi je srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Španjolac Rafael Nadal, a treći Austrijanac Dominick Thiem.

After five years of waiting, Novak gets his kiss 😘🏆@DjokerNole | #IBI20 pic.twitter.com/VZhvNmarTR

— ATP Tour (@atptour) September 21, 2020