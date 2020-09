Čileanski reprezentativac Arturo Vidal (33) i službeno je novi član Intera, objavio je milanski nogometni klub.

INTER UPRAVO PRIPREMIO TEREN ZA RJEŠAVANJE BROZOVIĆA: Talijanski velikan za siću dovodi zamjenu za Vatrenog

Vidal je napustio Barcelonu nakon što mu je novi trener Ronald Koeman poručio da si pronađe novi klub, a s Interom je potpisao dvogodišnji ugovor, uz mogućnost produljenja suradnje na još jednu sezonu.

Povratak je to u Serie A za Vidala koji je nosio dres Juventusa od 2011. do 2015. godine. Za Juve je upisao 171 nastup i postigao 48 golova uz 22 asistencije. U novom klubu će ponovno raditi s trenerom Antoniom Conteom, s kojim je odlično surađivao dok je Conte bio na kormilu Juventusa.

❗ Agreement with @Inter for the transfer of @kingarturo23.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2020