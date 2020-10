CONTEA UOČI DERBIJA PITALI KAKO ĆE IGRATI OVE SEZONE: Brozović sada zna što može očekivati; ‘Svatko zna što mora raditi’

U subotu predvečer na rasporedu je veliki derbi talijanskog nogometa. Na travnjak San Sira izaći će gradski rivali Inter i Milan.

HOĆE LI ANTE REBIĆ IGRATI ZA MILAN U VELIKOM DERBIJU?: Situacija je jako neizvjesna, evo kako stoje stvari

U “Derbyju della Madonnina” Inter ulazi kao peta momčad na tablici nakon prva tri kola, dok su Rossoneri uspisali sve pobjede i nalaze se na drugom mjestu tablice.

Nogometaši Intera u derbi ulaze sa statusom favorita i radi se o ekipi kojoj se predviđa borba za titulu ove sezone.

Trener Nerazzurra Antonio Conte uoči derbija s Milanom progovorio je za talijanske medije o situaciji u svojoj ekipi.

Conteu je bilo postavljeno pitanje hoće li u veznom redu njegove momčadi igrati Danac Christian Eriksen uz hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića, što nije potvrdio, ali ni zanijekao.

“Imam manje problema nego prije jer su mi na raspolaganju četiri spremna vezna igrača. Sutra je prva utakmica u napornom radoblju sa Serijom A i Ligom prvaka i raditi cu rotacije. No, u isto vrijeme sam jako miran i protiv Milana ćemo možda početi s tri veznjaka, a kasnije ćemo i to promijeniti”, rekao je Conte i poručio da je zadovoljan svojom momčadi:

“Radim sa svim igračima i svatko zna što mu je činiti na terenu. Važna stvar je da na njih mogu računati, to je ključno – budi spreman ući u igru s klupe i budi spreman početi od prve minute. ”

#Inter coach Antonio Conte says ‘there will be space’ for Christian Eriksen in the team, as he expects ‘a long and exhausting season’. #FCIM #SerieA #InterMilan https://t.co/JfjrqEFcp1 pic.twitter.com/jbJak8ictf

— footballitalia (@footballitalia) October 16, 2020