Iako su godinama bili ključne karike Intera, čini se da za njih više nema mjesta na San Siru

Trener talijanskog prvoligaša Intera Antonio Conte ponudio je čelnicima Chelsea Christiana Eriksena i Marcela Brozovića u zamjenu za N’Goloa Kantea, međutim “Bluesi” su odbili njegovu, objavio je u petak ”Telegraph”. Francuski veznjak je na vrhu Conteove liste želja, međutim Inter ne želi platiti 60 milijuna eura koliko traže sa Stamford Bridgea.

Talijani su u zamjenu za Kante ponudili Brozovića i Eriksena, no Chelsea je to odbio. Englezi pišu kako u londonskom klubu ne žele pregovarati s Nerazzurrima oko dogovora o razmjeni zbog načina na koji je Conte napustio Chelsea.

‼ El Inter medita ofrecer a Perisic para llevarse a Thomas

📌 Según medios italianos ➡ https://t.co/qfROS269yo pic.twitter.com/Dl24huuexF — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) September 11, 2020

Naime, Conte je od 2016. do 2018. vodio Chelsea, a nakon što je dobio otkaz, tužio je klub jer je imao još godinu dana ugovora. Vlasnik Chelsea Roman Abramovič se pokušao dogovoriti, no Conte je to odbio i na sudu dobio oko 10 milijuna eura odštete. Engleski mediji su pisali kako su “Bluesi” zbog odštete Conteu i članovima njegova stožera, te zbog pravnih naknada izgubili oko 25 milijuna eura.

Posljednjih se tjedana sve više nagađa kako bi Brozović uskoro mogao napustiti San Siro. Gazzetta je nedavno objavila kako je Interu dosta skandala hrvatskog veznjaka koji je ugovorom vezan za milanski klub do 2022. uz klauzulu od 60 milijuna eura. Navodno je na izlaznim vratima Intera i Danac koji se usprkos velikim očekivanjima nije snašao u Serie A. Eriksen je stigao u Inter u siječnju ove godine za oko 20 milijuna eura.

A najnovije vijesti govore da je na izlaznim vratima i Ivan Perišić. Krilni napadač vratio se u Inter nakon što se talijanski velikan nije uspio dogovoriti oko visine odštete s Bayernom, ali čini se da će ga se pokušati trajno riješiti.

Madridski As objavio je kako bi Inter htio iz Atletica dovesti ganskog veznjaka Thomasa Parteya, dok bi u suprotnom smjeru poslali Perišića i novac. Partey prema Transfermarktu vrijedi oko 40, a Perišić 18 milijuna eura.