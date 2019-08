CONTE SPAŠAVA RAKITIĆA: Talijanski strateg pomaže Varenom, Hrvat bi zbog njega mogao ostati u Barceloni

Hrvatski reprezentativac ne želi čiti za odlazak s Camp Noua

Barcelona je odlučila zadržati jednog od dvojca Rakitić-Vidal. Objavio je to u srijedu Mundo Deportivo navodeći da je predsjednik kluba Josep Maria Bartomeu to jasno dao do znanja.

Stari poznanici

Očekivano, ova vijest s velikim je oduševljenjem dočekana u Interu. Ivan Rakitić dulje im je vrijeme jedna od meta, a kako je klupu ovog ljeta preuzeo Antonio Conte pozornost je skrenuta na Čileanca. Dvojac je doživio veliki uspjeh dok su zajedno surađivali u Juventusu i Conte bi sada opet htio raditi s Vidalom. Corriere Dello Sport tvrdi da Talijan želi još jednog veznjaka u momčadi i to upravo bivšu zvijezu Juvea.

Dobra je to vijest za Vatrenog, koji silno želi ostati na Camp Nouu. Međutim, katalonski Sport piše kako Barcelona ne namjerava prodati Vidala. Oni navode i da sam igrač namjerava još jednu sezonu igrati za Barcu, a onda odnijeti odluku o nastavku karijere godinu dana prije isteka ugovora.