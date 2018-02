CONTE NAPUŠTA CHELSEA? ‘Kofer je uvijek spreman. Taktika za Barcu? Morata je ostao na klupi iz samo jednog razloga’

Talijanski stručnjak zaigrao je bez napadača protiv Barcelone.

Trener Chelseaja Antonio Conte prokomentirao je remi s Barcelonom na Stamford Bridgeu, a rekao je i nekoliko rečenica o svojoj budućnosti u klubu. Na početku se osvrnuo na taktičke zamisli. Naime, protiv Barcelone je zaigrao bez pravog napadača, s Edenom Hazardom kao lažnom devetkom.

Promjene u sastavu

“Šteta što smo primili gol. Protiv Barcelone morate odigrati savršenu utakmicu da bi pobijedili. Gotovo do kraja susreta smo bili savršeni, a primili smo pogodak iz naše jedine pogreške. Na Camp Nou moramo biti još bolji ako želimo proći dalje”, kazao je Talijan. Potom se osvrnuo na činjenicu da je Alvaro Morata ostao na klupi.

“S njim i Hazardom u sastavu, a bez Williana i Pedra izgubili bi na balansu. Bilo bi to samoubojstvo”, rekao je Conte nakon čega se okrenuo budućnosti u klubu.



“Chelsea je u 14 godina promijenio deset trenera tako da se ovdje stvari brzo mijenjaju. Mediji također to često ističu kad god dođe dio nekog negativnog rezultata. Već su se pisali tekstovi o mojoj smjeni i to nakon prve utakmice sezone s Burnleyem. To mi ne predstavlja problem. U stvari volim pritisak, samo se nadam da to ne utječe na igrače”, izjavio je i nastavio.

“Vrlo sam jasno rekao da imam ugovor do 2019. i namjeravam ga ispoštivati. Poslije toga sve je moguće. Jako sam sretan u Chelseaju, ali obje strane moraju biti zadovoljne. U mom poslu uvijek imaš spakiran kofer. Moja namjera je ostati ovdje, ali to ne ovisi samo o meni”, završio je.