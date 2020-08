Pred hrvatskim reprezentativcem Marcelom Brozovćem nalazi se ljeto koje će biti jako važno za njegovu karijeru.

VELIKA BORBA ZA MAESTRALNOG HRVATA: Bayern dobio opaku konkurenciju, superbogataš uključio se u bitku za Vatrenog

Brozović je član talijanskog velikana Intera posljednjih pet godina i postao je jedan od njegovih najvažnijih igrača. Već ga se dugo povezuje s transferom u neki drugi klub, spominjali su se engleski Liverpool i Arsenal, španjolski Real, a posljednji je bio njemački Bayern.

CdS: Milan #Skriniar and Marcelo #Brozovic could both leave #Inter in the coming weeks, #Bayern and #PSG are after the Croatian while the Slovakian has interest in his services from Premier League clubs, with #Tottenham in pole position (a swap deal with #Ndombele). #FCIM pic.twitter.com/jQR6m03pHS

— ENJOY INTER (@EnjoyInter) August 28, 2020