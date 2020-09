Poznati irski MMA borac i bivši UFC-ov prvak, 32-godišnji Conor McGregor, vraća se u boksački ring za meč protiv legendarnog Mannyja Pacquiaoa.

McGregor je osvojio naslov prvaka u UFC-u u perolakoj kategoriji 2015. i 2016. i u lakoj kategoriji 2016. i 2018., a u kolovozu 2017. se u Las Vegasu borio u boksačkom meču protiv američke legende Floyda Mayweathera i taj meč izgubio na bodove.

Irski borac je u lipnju objavio kako se povlači u mirovinu, no čini se da ona nije dugo potrajala.

McGregor je na Twitteru ispričao svoju stranu priče- da se htio vratiti u oktogon i da je imao više ponuda, ali da se tada dogodila pandemija koronavirusa i da je morao predugo čekati te je odustao od svega.

I was pushing hard for the season.

Multiple opponents, multiple dates offered throughout. All to take place back to back.

Then when covid hit and the talk was that I would have to wait for crowds again, I walked away from the situation. I was waiting long enough at that stage.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020