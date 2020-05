CONOR I KHABIB PONOVNO ZARATILI: Irac je rekao da će biti najveći svih vremena, ubrzo je stigao brutalan odgovor

Conor je na društvenim mrežama napisao kako on vidi redosljed najboljih boraca svih vremena

Iako se činilo da se sukob između MMA boraca Conora McGregora i Khabiba Nurmagomedova stišao, sada je ponovno zaiskrilo između tog dvojca.

Sve je počelo kada je Conor na Twitteru napisao da sebe smatra drugim njavećim MMA borcem u povijesti, ali da će biti i najbolji kada njegova karijera u oktogonu bude gotova.

GOAT THREAD.

The array of finishes, across 2 divisions, with champion status in 1, Anderson Silva is No.1 MMA GOAT.

My array of finishes, across 3 divisions, with champion status in 2, I’m No.2. If not tied 1.

However still active, No.1 is fully secured by career end. And easily. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 23, 2020

“GOAT (najveći svih vremena op.a.) redosljed. Anderson Silva je broj jedan, on je MMA GOAT. Ja sam na drugom mjestu, a možda sam i izjednačen s njim na prvom. No, ja sam još uvijek aktivan i prvo mjesto je rezervirano za mene kada završim karijeru. I to bez problema. Treći je GSP (Georges St-Pierre), ali on je poprilično iza. Jon Jones je četvrti, a možda i izjednačen na trećem mjestu. Obojica su išli na sigurno i imaju neke upitne pobjede. Pravi GOAT mora sve napraviti”, napisao je na Twitteru.

Nabrojao što je sve predao

Ubrzo mu se javio Khabib, aktualni UFC-ov prvak u laganoj kategoriji i žestoko mu odgovorio.

you tapped out in featherweight , you tapped out in lightweight and you tapped in welterweight , you never defended title in the UFC or Cage Warriors , you gave up more than GSP , Spider and Bones all together.

you greatest @ufc fighter in twitter history. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 24, 2020

“Predao si borbu u perolakoj kategoriji, predao si u lakoj kategoriji i predao si u velter kategoriji, nikada nisi obranio UFC naslov. Ti si najveći UFC borac u povijesti, ali na Twitteru”, napisao je Khabib.

McGregor se u siječnju ove godine nakon duže pauze vratio borbama. On je tada brutalnim nokautom nakon samo 40 sekundi svladao Donalda Cerronea u Las Vegasu. Bio je to prvi meč irskog borca nakon 6. listopada pretprošle godine kada je izgubio borbu za pojas od upravo Khabiba.