Vodeća momčad engleske Premier lige Manchester City na svom je Etihadu svladala Southampton s 5-2 (3-1) u unaprijed odigranoj utakmici 33. kola prvenstvenog natjecanja i vratio se na pobjednički put nakon nedjeljnog poraza u gradskom derbiju od Uniteda.

Po dva pogotka za Guardiolinu momčad postigli su Kevin De Bruyne (15, 59) i Riyad Mahrez (40, 55), a jednom je precizan bio Ilkay Gundogan (45+3). Za goste su strijelci bili Ward–Prowse (25-11m) i Adams (56).

🚮 – Southampton conceded 1️⃣4️⃣ goals against Man City and Man United combined in this Premier League season, a joint-record for most goals conceded in the city of Manchester in a single top flight season alongside Burnley's 14 in 1925/26 (6-1 at United, 8-3 at City). #MCISOU

