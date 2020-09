CITY POSLAO MLADOG HRVATA NA POSUDBU U GETAFE: ‘On je igrač koji zasad možda i nije jako poznat…’

Hrvatski vezni nogometaš Ante Palaversa, koji je došao iz Manchester Citija na jednogodišnju posudbu u Getafe, rekao je u utorak prilikom predstavljanja kako se nada napretku koji bi mu omogućio jednog dana treniranje pod vodstvom Citijevog trenera Pepa Guardiole.

“Nisam nikada trenirao s Guardiolom no nadam se tome u budućnosti zahvaljujući svom napornom radu. Getafe ne igra na isti način kao Manchester City, ali na igraču je da se prilagodi igri momčadi. Sada je najvažnije dobro se pripremiti s momčadi uoči početka sezone, te se pokazati na svojoj poziciji, to je kao i u svakom drugom klubu”, rekao je 20-godišnji Palaversa na konferenciji za medije u Getafeu, južnom predgrađu Madrida.

