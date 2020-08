Pre katalonski velikanom težak je period u kojem će morati obnoviti momčad

Klub se spreman zahvaliti igračima poput Jordija Albe, Gerarda Piquea, Sergi Roberta, Sergija Busquetsa, Luisa Suareza, Artura Vidala, Ivana Rakitića i Samuela Umtitija, glasila je prva vijest nakon što je postalo poznato da je Ronald Koeman novi trener Barcelone.

Predsjednik Barcelone Josep Maria Bartomeu jasno je poručio da su jedini sigurni Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Clement Lenglet, Frenkie de Jong, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann i Ansu Fati.

Međutim, kako stvari stoje Koeman će ‘spasiti’ jednog od senatora. Španjolski As piše da Nizozemac nema ništa protiv prodaje Suareza, Busquetsa i Albe, ali da želi zadržati Piquea na Camp Nou.

Što će biti s Rakitićem?

Klub bi se, inače, mogao naći u problemima jer trojac navodno ne želi otići pa će biti zanimljivo vidjeti rasplet ove situacije.

Do ovakve odluke vrha kluba došlo jer smatraju da imaju prestaru momčad koju treba pomladiti pa su svi oni od preko 30 na prodaju.

Pitanje je samo što o svemu misli Messi. Stručnjak za španjolski nogomet Dermot Corrigan tvrdi da će se on teško složiti s mišljenjem predsjednika da je glavni klupski problem sportski ili da svi igrači ispod 30 ostaju, a svi iznad osim njega moraju otići.

Što se tiče Rakitića njegov stav je odavno poznat. On želi ostati do isteka ugovora, odnosno još jednu sezonu. Međutim, ta želja će mu se teško ispuniti. Vjerojatnije je da ćemu se ispuniti ona druga, a to je povratak u Sevillu.