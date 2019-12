Nakon što im je zabio golčinu pozvali su ga da preseli na Poljud

Iza nogometaša Gorice Kristijana Lovrića (24) izvanredna je polusezona u HNL-u. U svim je natjecanjima krilni napadač dao deset golova, a posebno je oduševio s dva fantastična pogotka iz slobodnog udarca protiv Hajduka. Natjerao je čak i navijače splitskog velikana da mu zaplješću, a nakon utakmice u osmini finala Kupa molili su ga da preseli na Poljud

KAKVO BI TO BILO POJAČANJE ZA BIJELE: Hajduk dogovara transfer jednog od najtraženijih igrača u HNL-u?

TORCIDA ŽICALA IGRAČA GORICE DA DOĐE U HAJDUK: Napadač im se naklonio, a onda im rekao što stvarno misli o njima

“Lijepo je kada su ljudi iz bilo kojeg kluba zainteresirani za tebe, ili te navijači žele. To znači da radiš i igraš dobro. Hvala im na tome, ali Gorica je moj klub. Oni su sigurno najbolji navijači u Hrvatskoj, svaka im čast, ali mislim da stavljaju prevelik presing na svoje igrače. To im je dodatno opterećenje. Na Poljudu ih to nosi, a na gostovanjima je drugačije, moraju preuzeti konce igre, a mi to kaznimo kontrama. Bih li želio doći u Hajduk? Nemam nikakvih želja. Želja mi je biti zdrav i igrati nogomet, sve će doći na svoje”, rekao je nakon utakmice odigrane 30. listopada.

Ide na kobasicu

Navodno je Hajduk ovih dana krenuo u realizaciju transfera, a o tome gdje će nastaviti karijeru upitao ga je i Ćiro Blažević. Dvojac se sreo u centru Zagreba, a o događaju je javnost izvijestila nogometaševa djevojka Monika Conjar.

“Lovriću, moram ti reći, dobra polusezona. Kaj buš sad, u Hajduk ili Dinamo?” rekao je Ćiro zvijezdi Gorice, a on mu je u šali odgovorio: “Ja bum vam sad na jednu kobasicu!”