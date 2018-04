ĆIRO TEŠKA SRCA PRIZNAO: ‘Boban i kompanija protiv Modrića i ekipe ne bi imali nikakve šanse’

Već dugo vremena raspravlja se koja je generacija bolja brončana iz 98′ ili sadašnja.

Najuspješniji hrvatski izbornik Ćiro Blažević poručio je na HRT-ovom predstavljanja projekta praćenja kako je teško usporediti njegove brončane s današnjim Vatrenima.

“Nogomet je napravio evoluciju, uvjeti igre su apsolutno različiti. U moje vrijeme, prije 20 godina, jednom Asanoviću, Bobanu ili Šukeru bila je dovoljna jedna sekunda i 75 desetinki da realiziraju svoju ideju, danas samo 75 desetinki. Nemate ni vremena ni prostora, tu mogu egzistirati pravi maheri. Sentimentalno sam vezan za svoju ekipu, ali kada bi bilo moguće da danas igraju Boban i kompanija protiv Modrića i ekipe − nemamo nikakve šanse”, uvjeren je.

Također, još se jednom osvrnuo na najveći uspjeh hrvatskog nogometa.



“To je bio uspjeh koji je mobilizirao cijelu zajednicu i donio veliko zadovoljstvo. Prvo nama koji smo bili vinovnici toga događaja. Stoga bih poručio našim reprezentativcima i našem izborniku kako cijela nacija živi za ovu najveću smotru i kako o njima ovisi hoćemo li biti sretni ili nesretni. To je jedna hipoteka koje trebaju biti svjesni. Dvadeset godina nakon moram vam priznati kada sam najtužniji sjetim se 98. I opet sam sretan”, rekao je Blažević te je rekao kako ova generacija u Rusiji može ponoviti njihov uspjeh.

“Za to sam da se ljestvica digne na najveći nivo. Hrvatska reprezentacija pripada skupini od tri najjače reprezentacije svijeta. Imamo izbornika kojem se može apsolutno vjerovati, on je moralna vertikala, znalac, živi za to. Očekujem da ćemo se jako radovati u Rusiji”, završio je.