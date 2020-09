Dvojac je to napravio tijekom gostovanja an Arena Sportu

Najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić, odgovorio je na optužbe Ćire Blaževića koji je rekao kako mu je osigurao sretnu mladost, a on njemu nesretnu starost. Sve te izjave izrečene su u emisiji Arena Sporta ‘Kao nekada’. Ćiro je dodao i kako je Mamiću bio cilj maknuti ga iz hrvatskog nogometa.

“On komandira iz Bosne kao da je tu. Možda je i efikasniji od tamo. Mamiću sam učinio mladost sretnom, a on meni starost nesretnom. On to zna. To je njegova nogometna doktrina. Znao je da mi ne možemo zajedno i nije mi dao. Uzeo je komandu u ruke na način na koji samo on to može”, kazao je Blažević. Odgovor mu je stigao u istoj emisiji.

“On je moj kum, prijatelj, drugi otac i mnogo toga sam naučio od njega. Ja to ne skrivam i do smrti ću ga voljeti. On ima silnu volju da mijenja svoje izjave, ovisno od raspoloženja. Jednom sam njegov ponos, drugi put bi me najradije u top stavio”, kazao je pa se osvrnuo na gornju izjavu.

“To je njegova veličanstvena akrobacija, lucidnost, u tome je prvak svijeta. Zadivljen sam da netko u 85. godini ima takvu inteligenciju, da u frakciji sekunde ti ga… ‘metne’, da ti osjetiš u trenu da te nešto jako boli, a da nije upotrijebio tešku artiljeriju (smijeh). Ćiro je poseban. On je jedan brend u čitavoj Jugoslaviji. Čovjek koji je bio treći na svetu, čovjek koji je uvijek zanimljiv. Jako mi je žao, jer on zaslužuje sva priznanja i pohvale. Žao mi je što se sad bezrazložno očešao o mene, a on je bolje plasiran od mene sada i bolje zna od bilo koga drugoga koliko je meni teško i koliko je nezasluženo sve ovo što se meni dogodilo”, istakao je Mamić, koji se trenutno nalazi u Međugorju, i to u bijegu od hrvatskog pravosuđa zbog optužbi da je financijski oštetio zagrebački Dinamo.