ĆIRO RASTURIO VLADU I MAMIĆA: ‘On komandira državom, ni Plenković mu nije mogao ništa, a želio je’

Trener svih trenera ima zanimljivu teoriju o nekadašnjem bliskom prijatelju.

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Miroslav Ćiro Blažević kritizirao je savjetnika Dinama Zsdarvka Mamića. Tijekom gostovanja na Večernji TV-u poručio je da on zapravo upravlja ovom državom.

“Mamić je gospodar. Možemo se svi postaviti na glavu. On nije samo gospodar u nogometu, on komandira i državom, na sramotu Vlade. Ignorirao me kad sam bio u formi i nije mi dao da budem pokraj njega. I zato sam izmislio frazu: ‘Mamiću, ja sam tebi mladost učinio sretnom, a ti meni starost nesretnom! On je pametniji od svih, prokužio je zakone. Ni Plenković mu nije mogao ništa, a želio je”, poručio je među ostalim Ćori.





Što se tiče suđenja Mamiću, Lovrenu i Modriću kazao je da je hrvatsko sudstvo folklor i da zbog toga nitko ne vjeruje u njega.