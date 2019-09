MAESTRALNA HRVATSKA IZNENADILA ĆIRU: ‘Moglo je biti 8:0! Dobili smo novi tandem u kojeg možemo i te kako vjerovati’

Trener svih trenera podijelio je svoje oduševljenje s hrvatskim navijačima

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je najbolju utakmicu još od Svjetskog prvenstva u Rusiji. Malo tko je očekivao da će s lakoćom slaviti u Slovačkoj, a oni su im u Trnavi utrpali četiri gola.

“Lagao bi ako ne bih priznao da sam iznenađen, pozitivno iznenađen. Taj rezultat je mogao biti i 8:0 po prilikama, to je jedna potvrda snage, nadarenosti, i vjerujte mi, strateški talent Dalića”, rekao je bivši hrvatski izbornik Ćiro Blažević za Novu TV.

Hvali Vlašića

“Kako li je Vlašić izrezistirao sve one duele dok je došao u priliku da zabije gol. Imamo razloga da u njih vjerujemo, da mogu sačuvati jednu veliku tradiciju, hipoteku, koju nose na svojim leđima, i hvala Bogu oni su tako snažni da možemo im vjerovati da ćemo doživjeti još mnogo radosti sa ovom generacijom”, dodao je i nastavio.

“Petković i Rebić, to je novi tandem hrvatske reprezentacije u kojeg možemo i te kako vjerovati, plus Vlašić, plus ovi svi mladi koji su ušli… TOP! Bok, sine moj, bok”, završio je.