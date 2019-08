ĆIRO PODIVLJAO ZBOG REAKCIJE IZ HAJDUKA NA DINAMOV POKLON: Nije se suzdržavao kad je čuo poruku s Poljuda

Modri su plasmanom u Ligu prvaka ove sezone donio pola milijuna eura svakom klubu u prvoj HNL

Plasmanu Dinama u Ligu prvaka ne vesele se samo njegovi navijači, nego i prestali prvoligaši. Na račun uspjeha hrvatskog prvaka UEFA će svakom klubu iz uplatiti nešto više od 3 milijuna kuna.

“Što se materijalne strane tiče to se zna u šiframa koliko će tko dobit, ali koliko smo mi svi skupa dobili – to se ne može u novcima pretvorit. Ovo je jedna nova vrst internacionalne afirmacije hrvatskog nogometa, hrvatskog sporta uopće”, rekao Miroslav Ćiro Blažević u razgovori za RTL.

“Prije je to bilo 3 milijuna kuna. Ove godine će biti to i više tako da uistinu poglavito za one manje klubove to znači jako puno i uistinu velik jedan uspjeh ne samo za Dinamo nego i za cijeli hrvatski nogomet”, dodaje Marijan Kustić, izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza.

“Kada će sjesti na račun? Čim oni proslijede novac, on ide na konto. Ide li to u ratama ili? Ne, ne. Oni su likvidni. Oni su likvidni i vjerujem da će klubovima to jako puno značiti”, naglasio je Kustić.

Neki su s veseljem dočekali uspjeh Dinama, a neki to nisu željeli niti komentirati.

“Nama kao mladom klubu u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi će nam sigurno jako puno značit. To je nama skoro četvrtina našeg budžeta i znat ćemo to dobro iskoristiti”, kazao je Stjepan Cvek, predsjednik NK Varaždin.

Burna reakcija bivšeg izbornika

Glasnogovornik NK Hajduk Ante Bilić na pitanje na što će potrošiti dio kolača uporno je ponavljao: ‘Hajduk ne komentira tuđe rezultate’.

“On nema niti sluha patriotskog ni materijalnog jer ignorira i ono što je dobio. Hoće da kaže – dobio sam od neprijatelja”, poručio Ćiro Blažević preko RTL-a.

Novac koji UEFA daje ovim putem, ne smije se koristiti za dovođenje igrača ili plaće, već samo za razvoj akademija i mlađih pogona, a nema kojem klubu u HNL-u to neće dobro doći.