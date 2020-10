Puno se podiglo prašine nakon njegovih izjava o veznjaku prošlog mjeseca

Jedan čovjek me posebno razočarao, a očekivao sam da će biti naš ključni igrač. Kovačić je ove sezone žario i palio u Engleskoj, bio je najbolji igrač Chelsea i bilo mi je izrazito drago zbog toga, a sinoć je u Portu djelovao kao neprijateljski element u našim redovima.

Izjavio je to među ostalim Ćiro Blažević u razgovoru za SK nakon što je Hrvatska doživjela debakl protiv Portugala prošlog mjeseca u Ligi nacija. A Kovačiću je sada opet govorio. Ovaj put u Podcast Inkubatoru. Tamo je pojasnio svoj napad na veznjaka Chelseaja.

“Vjerovao sam jako puno u Kovačića koji me razočarao i to sam javno rekao. Pratim ga od juniorskog staža u Dinamu i mislio sam da će to biti sigurno drugi Boban. I čekam ga, i čekam ga i čekam ga i nikako da ga dočekam”, rekao je Blažević.

“Mislim li da za njega više nema nade? Mora promijeniti svoj pristup nogometu. Sad kad više nisam trener i ne može me nitko krivo shvatiti, on bi kod mene igrao sigurno. Čim bi počeo, a da nije 200 posto odmah bi izvadio iz igre, jednom, dvaput pa ako ne bi ga bio u stanju uvjeriti da tako ne može… On ima takav kapacitet, on je tako obdaren nogometa da bi morao biti svjetska zvijezda, a on ne daje ni 30% svojih mogućnosti, to je nešto nedopustivo”, dodao je.

Na konstataciju novinara da u Chelseaju sada ima malo drugačiju ulogu, rekao je sljedeće.

“Evo uloga, uzmi koju hoćeš, samo igraj. Ovo što vidim sada da na ploči radite o sistemima. Ćiro Blažević je 1982. izmislio 3-5-2. Danas, sistem je fantazija. To više nema svoju svrhu. Sistem znači svatko na svome mjestu. To nema više svoju svrhu. Suvremeni nogomet je najviše markirala transformacija igrača. Danas ovaj iz zadnje linije ode u prvu, centarfor igra obranu. Nema više svatko na svome mjesto. Tu je jedan novi zahtjev da moraš u konfuziju koju nameće transformacija pokriti teren na jedan racionalan način”, kazao je Blažević i dodao da nema brige za Hrvatsku dok je Dalić izbornik i dok Modri igra.

