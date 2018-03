ĆIRO I OTTO BARIĆ SLOŽNI SU U JEDNOM: ‘Ako HNS ne udovolji Dalićevom zahtjevu, izravno minira reprezentaciju’

“Za mene je najnormalnije da uzmeš onoga koga poznaš i kome vjeruješ”, rekao je Barić

ZLATKO DALIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘Ne zabrinjavam se previše zbog napadača, a Livaju nisam zvao samo iz jednog razloga…’

Zlatko Dalić ubrzo je nakon preuzimanja reprezentacije u svoj stručni stožer želio dovesti Dražena Ladića. Ali HNS je tu odluku stavio na čekanje te se o Ladićevoj budućnosti u hrvatskoj reprezentaciji i dalje ne zna mnogo.

Ali da se Dalićeve želje moraju uslišiti, slaže se i Ćiro Blažević:



‘Dalić ima potpuno pravo’

“Odgovorni moraju imati svijest da čine jednu stvar koja bi mogla biti vrlo opasna za ono što narod očekuje, a to je rezultat od ove divne reprezentacije. Ako mu ne dopuste da uzme Dražena Ladića, oni su njega toliko osporili da ne znam kako će moći imati željeni utjecaj na igrače. Ukoliko im popusti po pitanju stožera, otvorio im je prostor da se miješaju i u sve drugo. A tako je staložen, čestiti i plemenit čovjek. Ako ne udovolje Dalićevu zahtjevu, izravno su minirali reprezentaciju”, prenose Sportske Novosti.

A s njim se slaže još jedan bivši izbornik Vatrenih, Otto Barić:

“Mislim da Dalić ima potpuno pravo. Ladić, ako je to njegov izbor, bio je i moj. Uvijek je bio korektan, svaki put bi došao s nekim idejama u radu, ne vidim razlog zašto se to uopće štopa. Ja to ne razumijem. Ne poznajem situaciju u Savezu, ali ako Dalić želi Ladića, ne znam zbog čega to nije već realizirano. Za mene je najnormalnije da uzmeš onoga koga poznaš i kome vjeruješ.”