Tekstualni prijenos utakmice između Hrvatske i Cipra mogli ste pratiti uživo na portalu Net.hr

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. u Rijeci svladala Cipar s minimalnih 1-0 (1-0) te osvojila prva tri boda.

Strijelac jedinog pogotka bio je Mario Pašalić u 40. minuti.

Vatreni dominirali

Hrvatska je do pobjede protiv slabog Cipra stigla bez velike igre i uz samo jedan pogodak. Ponovno su izabranici Zlatka Dalića pokazali niz slabosti kada su suočeni sa suparnikom koji je orijentiran isključivo na obranu svog gola.

Nije pomogla niti promjena formacije u odnosu na dvoboj protiv Slovenije u Ljubljani prije tri dana, umjesto četvorice veznjaka postavljenih u romb Hrvatska se vratila igri s četvoricom igrača u liniji, a niti čak četiri promjene u početnih 11. Tako su Vidu, Kovačića, Vlašića i Kramarića u početnom sastavu zamijenili su Ćaleta-Car, Pašalić, Brekalo i Budimir.

Hrvatska je od samoga početka imala inicijativu, ali prvu veliku prijetnju stvorila je tek u 23. minuti kada se Budimir izborio za jednu loptu na desnoj strani, uposlio Brekala koji je uputio upotrebljivu prizemnu loptu na rub kaznenog prostora, ali tamo je Perišić zasmetao Modriću, odnio mu loptu s čistog udarca te ju gurnuo na 20-ak metara za natrčalog Brozovića, no pokušaj Interova veznjaka prohujao je pored gola.

Greška za pobjedu

Mnogo bolju priliku imao je Pašalić u 30. minuti, Vrsaljko je povukao po desnoj strani i poslao odličan centaršut na drugu vratnicu gdje je natrčao Pašalić, ali je s tri metra glavom prebacio vrata.

Ipak, veznjak Atalante je 10 inuta potom iskoristio veliku pogrešku gostujućeg stopera Soterioua koji je glavom pokušao vratiti loptu svom vrataru, ali tu loptu je presjekao Pašalić i također glavom s pet metara zatresao mrežu.

Iako se u drugom poluvremenu očekivalo kako će Cipar zaigrati otvorenije i ostaviti više prostora za hrvatske napadače, to se nije dogodilo. Gosti su i dalje čekali pred svojim vratima, a Hrvatska je većim tijekom dvoboja bezidejno kružila oko njihove zone. I kada bi se hrvatski bočni igrači, poglavito Juranović, ubacili iza svojih čuvara, napadači nisu znali uputiti kvalitetan udarac.

Tri boda za drugo mjesto

S druge strane, Ciprani su prvi udarac prema Livakoviću uputili tek u 62. minuti, no pokušaj Kyriakoua sa 20-ak metara hrvatski je vratar lako uhvatio. Do kraja dvoboja Hrvatska se više ograničila na čuvanje minimalnog vodstva i sprečavanje bilo kakve opasne situacije pred vlastitim vratima.

Ovom pobjedom Hrvatska se bodovno poravnala sa Slovenijom na drugom mjestu ljestvice s tri boda, tri manje od vodeće Rusije koja je ranije u subotu u Sočiju svladala Sloveniju sa 2-1 (2-1). Cipar je peti s jednim bodom, koliko ima i četvrta Slovačka koja će od 20.45 sati u Trnavi ugostiti posljednjeplasiranu Maltu koja je jedina bez bodova u ovoj skupini.

U utorak su na programu susreti 3. kola u kojima će igrati Hrvatska – Malta, Slovačka – Rusija i Cipar – Slovenija.

Kvalifikacije za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022., skupina H

Rijeka, stadion Rujevica, 18.00 sati

Hrvatska – Cipar 1:0 (Pašalić 40′)

Hrvatska: Livaković, Lovren, Ćaleta-Car, Vrsaljko, Barišić, Brozović, Modrić, Pašalić, Brekalo, Perišić, Budimir

Cipar: Demetriou, Kousoulos, Soteriou, Laifis, Psaltis, Artymatas, Cham. Kyriakou, N. Ioannou, Tzioni, Pittas, Ilia

90′ + 5′ Utakmica je gotova, Hrvatska je pobijedila Cipar 1:0.

90′ + 2′ Oršić puca s dvadesetak metara i promašuje okvir gola.

90′ Igrat će se još četiri minute sudačke nadoknade.

85′ Puca Oršić, ali to ne ide u okvir ciparskog gola.

80′ Modrić je sada nekoliko puta dobro prošao, hrvatski kapetan dominira protiv slabašnog Cipra, ali nije uspio kreirati izglednu šansu.

72′ Kovačić ulazi umjesto peišića.

71′ Pao je tempo igre. Vatreni su popustili s pritiskom.

67′ Moglo je sada biti jako opasno. Ćaleta Car neshvatljivo prepušta loptu Cipranima koji su krenuli u kontru, ali na sreću pogriješili su u dodavanju i lopta je izašla iz igre.

63′ Dvostruka zamjena u Hrvatskoj. Iz igre izlazi strijelac jedinog gola Pašalić te Brekalo, a ulaze Oršić i Vlašić.

61′ Kyriakou puca iz daljine, a Livaković to sigurno lovi.

59′ Prvi udarac Kramarića – Perišić je porobio stranu i ubacio, a Andrej pucao preko gola.

57′ Nova promjena u Hrvatskoj, Budimir izlazi, a umjesto njega ulazi Kramarić.

55′ Brozović je sjajno proigrao Juranovića na desnoj strani, a on šalje povratnu loptu, ali ciparski braniči uspjeli su otkloniti opasnost.

50′ Dobar pokušaj Vatrenih. Brekalo je ubacio, a lopta dolazi do Barišića koji puca s 15 metara iz voleja, ali to ide daleko od gola.

49′ Najveća prilika Cipra, Kyriakou je ubacio iz slobodnog udarca, a lopta dolazi do Arytmasa koji ne uspijeva opasnije pucati i Livaković lovi loptu.

46′ Počaelo je drugo poluvrijeme, Juranović je ušao u igru umjesto Vrsaljka.

45′ + 3′ Gotovo je prvo poluvrijeme, Hrvatska vodi 1:0.

45′ Ciparska se mreža ponovno trese, zabio je iz blizine Budimir, ali gol je poništen zbog zaleđa.

40′ GOOOL Gol je zabio Mario Pašalić – Hrvatska je probila Cipar i vodi 1:0. Brekalo je ubacio, a obrana gostiju to nije uspjela dobro očistiti i Pašalić iz blizine matira ciparskog golmana.

39′ Ciparski golman Demetriou se ozlijedio prilikom ispucavanja, umjesto njega je ušao Michael.

36′ Hrvatska i dalje drži loptu u svojim nogama, no ne uspijeva stvoriti izgledniju priliku. Ciprani se discipliniirano brane

30′ Vrsaljko je probio stranu i ubacio, ali na loptu nije doboljno brzo stigao Pašalić i ne uspijeva uputiti opasniji udarac s par metara.

28′ Prvi organizirani napad Cipra, s lopetom su došli na hrvatsku polovicu, ali su se spetljali i loptu poslali u aut.

23′ Najbolja prilika Vatrenih, izigrali su obranu gostiju i lopta je naposlijetku došla do Brozovića čiji udarac s 18 metara odlazi zamalo iznad gola.

20′ Novi udarac, sada je pucao Modrić sa 17 metara, ali niti hrvatski kapetan nije precizan.

17′ Vrsaljko puca s ruba šesnaesterca, ali to odlazi visoko iznad gola.

12′ Lopta kruži oko ciparskog šesnaesterca, ali Vatreni ne mogu kreirati pravu šansu.

8′ Ponovno je bilo napeto u šesnaestercu gostiju. Brekalo je zamalo došao do lopte, ali Ciprani su ipak uspjeli izbaciti.

5′ Vatreni potpuno dominiraju, Ciprani se samo brane.

4′ Prva prilika za Hrvatsku, Brekalo je ubacio, a Pašalić pucao glavom s otprilike šest metara, ali njegov udarac ide pokraj gola.

2′ Hrvatska je od prvog sučevog zvižduka preuzela kontrolu na terenu, igra se na polovici Cipra.

1′ Počela je utakmica na Rujevici.

16.55 Na klupi Hrvatske se nalaze vratari Kalinić i Sluga te igrači Kramarić, Kovačić, Vida, Vlašić, Uremović, Oršić, Lovrić, Badelj, Melnjak i Juranović

16.50 Stigli su sastavi. Dalić iznenadio – promijenio je formaciju i uveo četiri nova igrača.

16.41 Hrvatska i Cipar su se jedini put sastali prije pet godina. U prijateljskoj utakmici tada su Vatreni slavili s 2:0 u Puli.

16.30 Čekaju se službeni sastavi momčadi, hrvatski izbornik Zlatko Dalić najavio je velike promjene u odnosu na momčad koja je istrčala protiv Slovenije.

Nogometaši Hrvatske moraju pobijediti Cipar, nema mjesta kiksu! Hrvatski izbornik Zlatko Dalić na posljednjoj je konferenciji za medije uoči kvalifikacijskog dvoboja s Cipranima otkrio da će se reprezentacija vratiti sustavu s jednim napadačem, a utakmicu će na toj poziciji započeti Ante Budimir. Uz Budimira, Dalić će od prve minute šansu dati i Šimi Vrsaljku.

Protiv Ciprana s dva visoka krilna igrača na bokovima

Dalić je, dakle, najavio promjenu strategije igre u odnosu na onu protiv Slovenije i kazao kako će protiv Ciprana igrati s dva visoka krilna igrača na bokovima.

PROMJENE: Budimir i Vrsaljko kreću protiv Ciprana; ‘Zaslužujemo kritike, ja najviše. Poraz od Slovenije nas je pogodio’

“Vratit ćemo se našem starom sustavu igre u kojem će Budimir biti istureni napadač, jer kad je on ušao u igru protiv Slovenije ipak je bilo drukčije, iako se ne mogu oteti dojmu da je bilo dobro i u prvih dvadeset minuta, kad je bilo prostora i međuprostora. Međutim, kad su Slovenci zabili gol, više nije bilo prostora. Protiv Cipra ćemo pokušati stvoriti višak preko bokova, jer će protivnik opet biti zgusnut, u formaciji 5-4-1, s pokušajem kontre i polukontre, što uvijek može biti nezgodno”, istaknuo je izbornik na jučerašnjoj presici uoči Cipra.

Brekalo će po desnoj strani napadati

Za proboje po bokovima će na desnoj strani biti zaduženi Josip Brekalo i Šime Vrsaljko, a na lijevoj Ivan Perišić. Oporavljeni Vrsaljko je i protiv Slovenije odigrao 90 minuta.

“Šime će igrati, pokazao je dobru energiju, spreman je i počet će utakmicu.”

Iako je Hrvatska na papiru izraziti favorit, Dalić se ne zavarava da će se Cipar predati bez velike borbe.

‘U prvih jedanaest imaju osmoricu igrača iz ciparske lige’

“U prvih jedanaest imaju osmoricu igrača iz ciparske lige, a znamo da je ona ispred HNL-a po koeficijentima. Tu činjenicu ne smijemo shvatiti olako. Moramo ući u utakmicu kao da igramo protiv najbolje momčadi”, upozorio je Dalić.

Na kvalitetu Cipra ukazao je i Ante Budimir, čijim je pojavljivanjem na konferenciji za medije razotkriveno da će upravo on predvoditi hrvatski napad…

“Cipar je gusta i organizirana ekipa. I za ovu i za prošlu utakmicu dogovarali smo da treba napadati dubinu. Trebamo biti skoncentrirani i strpljivi. Nadam se da ćemo prema naprijed biti bolji. Oni su dosta živi kad je rezultat neizvjestan. Dobra su ekipa, imaju dobrog napadača. Vidjeli smo koliko je reprezentacija već kiksalo, poput Španjolske i Portugala. Neće nam biti nimalo lagano”, izjavio je napadač španjolskog prvoligaša Osasune.