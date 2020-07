ČINI SE DA SU SETIENU ODBROJANI DANI NA KLUPI BARCELONE: Pronašli su njegovog nasljednika, a on samo čeka poziv s Camp Noua

On je kao igrač u sezoni 1996./97., bio član Barcelone

Slavni španjolski klub Barcelona ovu je sezonu završila s 82 boda i na drugom mjestu ljestvice Primere, a naslov je osvojio njihov najveći rival Real Madrid koji nije griješio u utakmicama nakon pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, dok je Barca nekoliko puta kiksala i prosula izglede u borbi za titulu.

U posljednje vrijeme sve se više priča o nezadovoljstvu kluba i nekih nogometaša njihovim trenerom Quiqueom Setienom te je izgledno kako će uskoro doći do promjene na klupi.

U kontekst s preuzimanjem te pozicije dovodili su se mnogi treneri, a u srijedu je Diario Sport objavio kako bi ta pozicija mogla pripasti francuskom treneru Laurentu Blancu.

Promjena je izgledna

Prema pisanju tog medija, koji je jako blizak Barceloni, ime francuskog stručnjaka često se spominje na Camp Nou te ga vide kao ozbiljnog kandidata za vođenje ekipe u sljedećoj sezoni. A on je toga svjestan i samo čeka poziv katalonskog giganta.

Jasno, ako ne dođe do velikog zaokreta i Setien ostane na klupi. No, u to je teško vjerovati pa čak i ako on s Barcom osvoji Ligu prvaka gotovo će sigurno napustiti klub.

Već bio njihov član

Njegov potencijalni nasljednik Blanc posljednji je angažman imao na klupi francuskog prvaka Paris Saint Germaina, a tijekom trenerske karijere bio je i izbornik francuske reprezentacije.

Kao igrač nastupao je za brojne klubove, a u jednoj sezoni, 1996./1997., bio je član Barcelone.