ČINI SE DA REBIĆ DEFINITIVNO OSTAJE U MILANU: Direktori Rossonera s Vatrenim su dogovorili jako važnu stvar

Predstavnici Milana u ponedjeljak su održali sastanak s menadžerom hrvatskog napadača Ante Rebića kako bi dogovorili njegov ostanak u talijanskom velikanu, u kojem je trenutno na posudbi iz njemačkog Eintrachta.

Vijest donosi Sky Sport Italia, koji navodi da su direktori Milana Paolo Maldini i Frederic Massara s Rebićevim agentom dogovorili uvjete ugovora za Vatrenog, koji je oduševio u dresu talijasnkog veikana.

Rebić je u Milan stigao na početku ove sezone na dvogodišnju posudbu, no u novom klubu je impresionirao čelnike koji žele što ranije osigurati njegov ostanak.

U razdoblju nakon korona-pauze Rebić je bio prvo ime Rossonera, zbog čega ne žele riskirati da ga izgube.

📰 @DiMarzio: Maldini and Massara have reached a definitive agreement from Ante Rebic on the future contract. Milan and Frankfurt are working out final details so that the Croatian will soon become a full Milan player. pic.twitter.com/loAEPlpKRc

— TeamMilanAC (@TeamMilanAC) August 24, 2020