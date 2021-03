ČILIĆ IZBORIO TREĆE KOLO ATP-A U MIAMIJU: Hrvatski tenisač maestralnim preokretom izbacio 20. igrača na svijetu

Hrvatski tenisač Marin Čilić svladao je 20. igrača svijeta i 13. nositelja Cristiana Garina te se plasirao u treće kolo ATP turnira u Miamiju.

Čilić je prolazak u sčljedeće kolo izborio velikim preokretom, a meć koji je trajao dva sata i 45 minuta završen je 3:6, 7:5, 7:6(5).

Marin Beats Garin!

It's been a minute since Marin Cilic won back to back matches. But, he did it today. The former US Open champ surprised 13th seed Christian Garin 3-6, 7-5, 7-6 (3) to reach the third round in Miami.

Next up: Lorenzo Musetti

Scores: @downloadtennis pic.twitter.com/R7wJJuGknI

