ČILIĆ DOŽIVIO TEŽAK PORAZ, ALI MEČ JE BIO PRAVI KAOS: Treći set izgubio sa 6:0, ali bila je tu jedna sporna situacija

Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u 2. kolo ATP turnira iz serije “masters 1000” u Monte Carlu, uspješniji od njega je u 1. kolu bio Belgijanac David Goffin sa 6-4, 3-6, 6-0 nakon dva sata i 12 minuta igre.

Bio je ovo deveti međusobni susret Čilića i Goffina i peta pobjeda belgijskog igrača.

Čilića je poraza koštala vrlo loša igra na drugom servisu, osvojio je samo 34 posto poena na svom drugom početnom udarcu, 18 od 53, a napravio je i čak 10 dvostrukih servis pogrešaka. Stoga i ne čudi kako je bio suočen sa čak 18 “break-lopti” od kojih šest nije uspio spasiti.

Naš je igrač dobro započeo dvoboj, poveo sa 3-0, no potom je osvojio samo jedan od sljedećih sedam gemova pa je Goffin dobio prvi set sa 6-4. U drugom je setu Čilić uspio spasiti devet od 10 “break-lopti” s kojima je bio suočen i dobio tu dionicu sa 6-3, no ključni trenutak susreta vjerojatno se dogodio u drugoj igri trećeg seta. Kod vodtva Goffina od 1-0 Čilić je imao prednost u gemu na svom servisu, ušlo se u izmjenu udarac s osnovne linije, a jedan Goffinov udarac sletio je oko osnovne linije, Čilić je zastao očekujući uzvik linijskog suca koji bi označio aut, no on se nije dogodio.

Glavni je sudac sišao sa svog stolca i potvrdio odluku linijskog da je lopta bila dobra i dosudio izjednačenje iako je tehnologija “oka sokolovog”, koja je na turnirima sa zemljanom podlogom neslužbena, pokazala kako se radilo o autu te je trebalo biti 1-1. Čilić je potom izgubio servis, a do kraja susreta potom gotovo i više nije pružao ozbiljniji otpor Goffinu.