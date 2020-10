CIFRA OD KOJE BOLI GLAVA: Na Parku prinčeva igrat će 22 igrača koja vrijede preko milijardu eura

Nepuna dva mjeseca nakon što je Bayern u finalu u Lisabonu pobijedio PSG s 1-0 osvojivši svoj šesti europski naslov, ovoga tjedna kreće novo izdanje elitnog natjecanja “Starog kontinenta”. Nažalost, ove godine bez hrvatskog predstavnika. Dinamo je zapeo u kvalifikacijama izgubivši od Ferencvaroša koji je potom preskočio i Molde izborivši prvi nastup u “Champions League” nakon 25 godina.

A poslastica prve večeri najprestižnijeg europskog klupskog natjecanja zasigurno je susret između PSG-a i Manchester Uniteda na Parku prinčeva.

Uoči te utakmice objavljen je zanimljiv podatak. Naime, na travnjaku bi trebala biti 22 igrača čije je ukupna vrijednost prema Transfermarktu preko milijardu eura. Najvrjedniji je Kylian Mbappé koji je procijenjen na 180 milijuna eura, iz njega je Neymar (128), a slijede Pogba, Rashford i Fernandes koji vrijede po 80 milijuna eura.PSG-ovih 11 koji bi prema najavi trebali istrčati na travnjak vrijede 534, a Manchester Uniteda 499,5 milijuna eura.

Based on @Transfermarkt valuations, PSG’s probable starting XI is worth more than Manchester United’s ahead of tonight’s Champions League clash – Via @LeParisienInfog. #UCL #MUFC pic.twitter.com/CLTDkJgb4o

— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) October 20, 2020