CIBONA PRODUŽILA UGOVOR S VAŽNIM IGRAČEM: Bilinovac ostaje još dvije sezone; ‘Ovo je jako bitno za klub’

Ovo će mu biti četvrta sezona u dresu Vukova

Košarkaški klub Cibona produžila je suradnju s braničem Josipom Bilinovcem (191 cm) za još dvije sezone. Bilinovac je u Ciboni od 2017. godine i ovo će mu biti četvrta sezona u dresu “vukova”, objavljeno je na internetskom portalu Cibone.

“Iznimno mi je drago što ostajem u Ciboni još dvije sezone. Lijepo se vratiti normalnim treninzima s klubom nakon ove velike pauze uzrokovane koronavirusom. Jedva čekam da krenu utakmice i nadam se da će se stanje što prije normalizirati kako bi i navijačima bio omogućen ulazak u dvorane”, kazao je Bilinovac.

Bilinovac je produžio suradnju s klubom na još 2 godine!🏀 Dobro došao natrag, Bili!💪😊 #HejaHejaCibosi 🔗: https://t.co/H8IlpGf8mL pic.twitter.com/FCTegJkiC2 — KK Cibona (@kk_cibona) August 6, 2020

Velika podrška mladim igračima

Bilinovac je u srijedu odradio test na koronavirus i on je bio negativan, pa se je pridužio ekipi na treninzima.

“Potpis Bilinovca je jako bitan za klub. On je igrač koji pokriva više pozicija, može igrati sve pozicije od 1 do 3. Još bitnije od toga je da je on pravi profesionalac, igrač koji je maksimalno podređen timu. Zajedno s Marićem i Novačićem bit će velika podrška mladim igračima u ekipi”, ocijenio je trener Cibone Ivan Velić.