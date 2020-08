CIBONA POTVRDILA ČETIRI SLUČAJA ZARAZE KORONAVIRUSOM: ‘Radi se o dva igrača i dva trenera. Danas svi idu na testiranje’

View this post on Instagram

Ovim putem obavještavamo javnost kako su četiri osobe iz Košarkaškog kluba Cibona pozitivne na COVID-19. . Radi se o dva igrača i dva trenera, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (GDPR), nećemo objaviti identitet zaraženih osoba. . Svi koji su osjetili simptome odmah su o tome obavijestili epidemiološku službu, te su podvrgnuti testiranju. Kako su nalazi vraćeni pozitivni, danas se idu testirati svi igrači, stručni stožer i djelatnici kluba. . U stalnom smo kontaktu sa epidemiolozima. Nakon današnjeg testiranja, postupat ćemo u skladu s njihovim uputama. . 🔗 Link je u opisu Profila! . #HejaHejaCibosi #KKCibona #Zagreb