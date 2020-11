‘Trofej s ABA ligom koji smo osvojili posljednji put kada sam ovdje igrao je i dalje jedan od meni najdražih i najvećih u novijoj Ciboninoj povijesti’, rekao je Planinić nakon potpisa

Hrvatski košarkaški reprezentativac Darko Planinić (30) novi je igrač Cibone, službeno su potvrdili iz zagrebačkog kluba.

Planinić je sklopio ugovor s “Vukovima” do kraja tekuće sezone.

NIJE OVO NIKAKVA NOVA ERA HRVATSKE KOŠARKE: Evo u čemu je, u stvari, tajna senzacionalne Mršićeve Hrvatske

“Odlučili smo se za Darka jer smo deficitarni na poziciji centra i smatramo da je on u ovom trenutku pojačanje koje trebamo. Opet smo gledali da dovedemo nekog tko će biti potpora i mentor ovim našim mladim igračima i uz kojeg će i oni moći dignuti svoju igru na viši nivo. Darko je iskusan igrač, prava petica, radio je s trenerom Velićem i brzo će se uklopiti tako da je pravo rješenje u ovom trenutku”, izjavio je direktor Cibone Domagoj Čavlović.

“Ovo je veliki potpis za naš klub. Dobili smo velikog igrača i velikog profesionalca, hrvatskog reprezentativca. Darka znam jako dobro iz vremena kad smo surađivali u Širokom. U te 3 i pol sezone koliko smo zajedno radili smo osvojili sve što smo osvojiti mogli. On je 2012. godine na polusezoni otišao u Maccabi i ima sad već 8 godina da nismo bili u istom klubu. Kako smo tada imali dobru suradnju, nadam se da će se to nastaviti i u Ciboni. On ima sad tu malu pauzu od 8-9 mjeseci neigranja, ali obzirom da znam kakav je profesionalac i radnik, siguran sam da će se brzo uklopiti u naš tim”, rekao je trener Ivan Velić.

Želi trofej

Planinić nije skrivao koliko mu je drago što je ponovno u Ciboni, za koju je igrao i u sezoni 2013./2014.:

“Drago mi je što stižem u Cibonu, za nju me vežu samo lijepe uspomene. Trofej s ABA ligom koji smo osvojili posljednji put kada sam ovdje igrao je i dalje jedan od meni najdražih i najvećih u novijoj Ciboninoj povijesti. Želim i ove godine osvojiti trofej pa barem PH. S trenerom Velićem sam imao priliku raditi niz godina u Širokom i izuzetno me veseli ta ponovna suradnja s njim. Puno je mladih i talentiranih dečkiju u ekipi i nadam se biti taj koji će im svojim iskustvom pomoći da naprave iskorak u svojoj igri i da zajedno krenemo pobjeđivati. Drago mi je vidjeti i ove dečke u reprezentaciji , sjajno igraju, navijam za njih i baš mi je žao što trenutno nisam s njima.”

Planinić je bogatu karijeru počeo u Širokom odakle je 2012. godine otišao u Maccabi. Sezonu nakon dolazi u Cibonu s kojom osvaja ABA ligu. Nakon Cibone otišao je u podgoričku Budućnost s kojom osvaja domaće prvenstvo, a u Eurokupu u 16 utakmica bilježi 10.1 poena i 3.6 skokova. Bio je na Olimpijskim igrama u Riju s reprezentacijom gdje je u 5 utakmica postizao 8.4 poena i 5 skokova. Nakon toga je bio u Vitoriji s kojom je igrao Final Four Eurolige, s Gran Canariom Eurokup, sa Sassarijem FIBA Europe Cup, pa odlazi u Poljsku. U posljednje 2 sezone bio je najbolji centar poljske i rumunjske lige. Prošlu sezonu je za rumunjsku Cluj-Napocu u Fiba Europe Cupu u 16 utakmica postizao 15.9 poena i 5 skokova po utakmici, a u 1. Rumunjskoj ligi je u 18 utakmica imao 13.7 poena i 6.1 skokova. Na početku 2020. odigrao je nekoliko utakmica za Zadar gdje je bio na otvorenom ugovoru.