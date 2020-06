CIBONA DOVELA VELIKO POJAČANJE IZ ŠIBENIKA: Potpisali su ugovor s 21-godišnjim reprezentativcem; ‘Nadao sam se da ću doći ovdje još prošlo ljeto’

Košarkaški klub Cibona potpisala je trogodišnji ugovor s 21-godišnjim reprezentativcem Tonijem Nakićem, objavljeno je u petak na internetskom portalu Cibone.

Rođeni Šibenčanin, krilni igrač visok 203 cm, dosadašnju karijeru proveo je u Šibenki. Bio je jedan od nositelja igre u reprezentaciji U-20, koja je osvojila srebro na Europskom prvenstvu. Svojim je igrama u veljači ove godine zaslužio i poziv u A reprezentaciju za kvalifikacijske utakmice za Eurobasket 2021. godine.

“Interes Cibone se pojavio još prošle godine i uistinu sam se nadao da ću doći ovdje još prošlo ljeto. Imao sam želju i ambiciju otići u jači klub i viši rang tako da mi je ovaj dolazak nakon godinu dana još draži. Drago mi je da je Cibona pokazala veliku želju da me dovede, a sad ja imam jednaku želju da to opravdam. Nadam se borbi za trofeje i što većem broju ljudi u Draženovom domu”, kazao je Toni Nakić.

Klupska strategija i zalog za budućnost je gradnja momčadi na domaćim, mladim i perspektivnim igračima, a potpis darovitog Nakića je još jedan korak ka tome. Oko Tonija Nakića i Roka Prkačina će se slagati i ostatak rostera, a otvoreni su pregovori s nekim igračima koji su pod “Tornjem” bili i prošle sezone.

