CIBONA DOVELA HRVATSKOG REPREZENTATIVCA: Radovčić potpisao na dvije godine; ‘To je iskorak u mojoj karijeri’

‘On je dečko koji nije preskakao stepenice u karijeri, išao je korak po korak i ovaj je još jedan jako bitan za njegovu karijeru’, kazao je trener Cibone Ivan Velić

Košarkaški klub Cibona objavila je kako je u svoje redove dovela 23-godišnjeg hrvatskog reprezentativnog razigravača Krešimira Radovčića s kojim je potpisala ugovor na dvije godine.

Radovčić je prvih šest godina svoje karijere proveo u rodnom Šibeniku, zatim jednu u Zaboku, a prošlu je sezonu igrao za slovenski Helios.

“Doveli smo još jednog mladog igrača koji će dobiti priliku da se izbori za minutažu. Razgovarali smo s njim i prošle godine i vjerujemo da će napraviti iskorak u igri kod nas i pojačati konkurenciju na poziciji razigravača”; rekao je direktor Cibone Domagoj Čavlović.

Krešimir Radovčić u Ciboni na dvije godine!🏀 Dobro nam došao u Zagreb, Krešimire!😊💪🎉😎 🔗: https://t.co/EEq7N1Nhsw #HejaHejaCibosi pic.twitter.com/NJkTp4sQG7 — KK Cibona (@kk_cibona) July 31, 2020

Strategija razvoja

“Radovčić je dečko koji nije preskakao stepenice u karijeri, išao je korak po korak i ovaj je još jedan jako bitan za njegovu karijeru. Jako je dobar dečko, radišan, a to je ono što smo tražili u ovom trenutku”, kazao je trener Cibone Ivan Velić.

“Odlučio sam se na Cibonu jer je to iskorak u mojoj karijeri. Zadovoljan sam i ponosan na to! S Cibonom sam i prije bio u kontaktu, no prošle godine sam se odlučio na Helios iz razloga što sam htio ići korak po korak, nisam htio preskakati stepenice. Bio sam zadovoljan u Sloveniji. Imali smo dobru sezonu i puno sam napredovao tako da sam sad odlučio otići korak više. Mislim da je Cibona pravi klub jer imaju strategiju razvoja mladih igrača. Tu su sve dečki koje poznajem, neke i osobno”, izjavio je Radovčić.