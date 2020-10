U susretu 4. kola Engleske lige Chelsea je na Stamford Bridgeu svladao Crystal Palace s 4-0 i došao na četvrtu poziciju.

ENGLESKI REPREZENTATIVAC I KOVAČIĆEV GLAVNI KONKURENT NAPUSTIO CHELSEA: Lampard je ovime pokazao koliko vjeruje u Vatrenog

Pobjedu je Chelsea izborio u drugom dijelu, pogađali su Chilwell (50) i Zouma (66), da bi potom Jorginho realizirao dva kaznena udarca (78, 82) za konačnih 4-0. Lampardova momčad po prvi puta ove sezone nije primila gol.

Mateo Kovačić je za Plave ušao u u igru u 83. minuti umjesto Kantea.

Frank Lampard has made a double change:

Kovacic and Pulisic have replaced Kante and Hudson-Odoi.

🔵 4-0 🦅 [88'] #CHECRY pic.twitter.com/l1Da8b7fEj

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 3, 2020