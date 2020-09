CHELSEA RADI NA TRANSFERU JOŠ JEDNOG VATRENOG? Kovačić igra važnu ulogu u poslu koji bi mogao obilježiti ljeto

U engleskom Chelseaju marljivo rade na transferima u ovom prijelaznom roku. Bluesi su u ovom prijelaznom roku već doveli najboljeg strijelca RB Leipziga Timu Wernera, slavnog brazilskog braniča Thiaga Silvu, Hakima Ziyecha iz Ajaxa i Bena Chilwella iz Leicestera, no čini se da tu nije kraj.

KOVAČIĆU STIŽE SLAVNI SUIGRAČ: Jedan od najboljih braniča na svijetu novi je igrač Chelseaja

Naime s odlaskom iz tog kluba povezuje se francuski veznjak N’Golo Kante, a kao njegovu zamjenu Bluesi žele dovesti hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića iz Intera.

Britanski mediji pišu da je trener Frank Lampard stoga zamolio drugog Vatrenog i igrača Chelseaja Matea Kovačića za mišljenje o Brozoviću jer ga on dobro poznaje iz reprezentacije i dok je bio član Intera. Mateo je navodno Lampardu o Brozoviću rekao samo dobre stvari i predložio mu da ga dovede.

Chelsea are considering competing with Paris Saint-Germain and Bayern Munich for the signature of Inter midfielder Marcelo Brozović.

[via @90min_Football] pic.twitter.com/zuGmxsxeBI

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) August 31, 2020