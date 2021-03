Nogometaši Chelseaja osigurali su plasman u polufinale Enleskog FA kupa svladavši na Stamford Bridgeu Sheffield United s 2-0.

Branič fenjeraša Premijerlige Oliver Norwood postigao je autogol u 24.minuti, a pobjedu i prolaz potvrdio je Hakim Ziyech (92).

Mateo Kovačić je odigrao cijelu utakmicu za domaćine te je impresionirao.

“Bilo ga je posvuda. Osvajao je lopte, konstantno kontrolirao igru i pomagao Chelseaju da pomiče loptu. Neumoran nastup”, piše Evening Standarda, koji ga je ocijenio visokom sedmicom

Just another day the office 🇭🇷 pic.twitter.com/4vGr0jLeqB

86% pass accuracy 5 long balls 6/7 successful dribbles 14/15 ground duels won 4 tackles and 1 interception 4 times fouled by Sheffield

Chelsea je neporažen u 14 utakmica otkad je mjesto trenera preuzeo Thomas Tuchel.

He also won nine of his 11 duels. pic.twitter.com/987aVvupM1

◉= Most take-ons (4) ◉ Most tackles (3)

Mateo Kovacic for Chelsea in the first half vs. Sheffield United:

100 Chelsea Games for the Croatian Sensation that is Mateo Kovacic 🇭🇷

1 of our best in a Very Underwhelming 2-0 win against Sheffield United 💙💙💙

Back to Wembley We Go #FACup pic.twitter.com/889JHLQSgB

— ConciergeOfCrime (@ChelsForLife32) March 21, 2021