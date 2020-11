Nogometaši Seville i Chelsea identičnim (2-1) gostujućim pobjedama u Krasnodaru i Rennesu u dvobojima 4. kola skupine E Lige prvaka osigurali su plasman u osminu finala.

Vodeći pogodak za Sevillu postigao je Ivan Rakitić u 4. minuti. Ocampos je ubacio sa desne strane, Krasnodarov brazilski branič Pantaleo odbio je glavom loptu na 20-ak metara, gdje je na nju natrčao bivši hrvatski reprezentativac te preciznim poluvolejem pogodio desni donji kut domaćih vrata.

[VIDEO] POGLEDAJTE RAKITIĆEVU ‘BOMBU’ U LIGI PRVAKA: Bivši Vatreni majstorski zabio za vodstvo Seville

Domaći su izjednačili u 56. minuti, kad su ‘prebrojili’ obranu Seville, a Wanderson je poslao loptu u mrežu sa desetak metara. Sve do pete minute sučevog dodatka Krasnodar je imao bod u džepu, a tada je spretni El Haddadi svojom snalažljivošću u kaznenom prostoru postigao pogodak koji je Sevilli dva kola prije kraja grupne faze osigurao plasman u osminu finala. Ivan Rakitić je igrao do 61. minute, kad ga je zamijenio Oliver Torres.

OFFICIAL: Sevilla have qualified for the last 16 of the 2020-21 Champions League. 🏺#UCL pic.twitter.com/RllKjVPKGB

— Squawka News (@SquawkaNews) November 24, 2020