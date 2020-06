CHELSEA KONAČNO PRODAJE PAŠALIĆA? Talijani otkrili koliko će Englezi zaraditi na njemu i gdje će Vatreni nastaviti karijeru

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić od 2014. godine je član engleskog Chelseaja, no za taj klub nije odigrao niti jednu utakmicu, već je to cijelo vrijeme proveo na posudbama u raznim europskim klubovima. No, čini se da je tome stigao kraj.

Pašalić je od srpnja 2018. na posudbi u talijanskoj Atalanti, a sada će taj klub i u potpunosti otkupiti njegov ugovor.

To je objavio talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira koji tvrdi da će Atalanta iskoristiti opciju u ugovoru i za 15 milijuna eura otkupiti Pašalićev ugovor.

Gazetta je također objavila da će Atalanta otkupiti Pašalićev ugovor, ali i otkrila da je direktor talijanskog kluba Luca Percassi pokušao s direktoricom Chelseaja Marinom Granovskaiom dogovoriti nižu cijenu za Vatrenog, ali Englezi nisu pristali na to te će morati platiti svih 15 milijuna.

Done deal! #Atalanta use the option to buy for Mario #Pašalic. They pay €15M to #Chelsea. All confirmed what i said last march! #transfers #CFC

👇🏻👇🏻 https://t.co/QetjWXlcg1

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 4, 2020