CHELSEA BEZ KOVAČIĆA NITI NA KLUPI PREGAZIO BURNLEY: Lampard jednog drugog Hrvata uvrstio u momčad

Nakon dva remija Chelsea je napokon ostvario pobjedu u Premier ligi, svladavši u subotu u gostima Burnley s 3-0. Chelsea je poveo nakon lijepe akcije u 26. minuti, koju je pogotkom okrunio pojačanje iz Ajaxa Hakim Ziyech. Nakon kornera u 63. minuti stoper Kurt Zouma glavom zabija za 2-0, a za konačnih 3-0 strijelac je bio Timo Werner u 70. minuti.

Na klupi za pričuve Chelseaja bio je 19-godišnji hrvatski golman Karlo Žiger, dok reprezentativni veznjak Mateo Kovačić nije bio na popisu igrača za ovu utakmicu. Burnley već tri kola nije uspio zatresti mrežu, te je ostao zakovan na dnu tablice sa jednim bodom i samo tri postignuta pogotka.

Chelsea have now scored exactly three goals in four of their seven Premier League games this season.

The power of the sponsor. 3️⃣ pic.twitter.com/zCyoSr01kd

— Squawka Football (@Squawka) October 31, 2020