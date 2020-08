ČETVEROSTRUKI POBJEDNIK CHRIS FROOME NEĆE NASTUPITI NA TOURU OVE GODINE: A tamo neće biti ni još jedan poznati biciklist

Britanska momčad Ineos izostavila je sa svog popisa od osam biciklista za ovogodišnji Tour de France četverostrukog pobjednika Toura Chrisa Froomea i pobjednika izdanja 2018. Gerainta Thomasa, objavila je momčad u srijedu.

Britanci Froome i Thomas su na utrci Criterium du Dauphine, koja služi kao indikator za formu uoči Tour de Francea, bili dosta ispod norme.

Welshman Geraint Thomas, the 2018 Tour de France winner, has been left out of Team Ineos' 2020 team along with fellow former winner Chris Froomehttps://t.co/uBiE187uzP pic.twitter.com/3K2NdD3eBK

— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) August 19, 2020