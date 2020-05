To mu je jedan od najdražih trofeja

Hrvatski rukometni izbornik Lino Červar kao trener Zagreba 200. godine osvojio je deseti naslov prvaka. Često je znao reći da mu je taj trofej među najdražima jer je osvojen u teškim okolnostima.

“Ta sezona bila je jedna od najkritičnijih u povijesti kluba. Igrači nisu dobivali plaću, a ja sam za cijelu sezonu dobio 400 njemačkih maraka. Ustvari, 300 jer mi je netko iz kuverte uzeo 100”, rekao je Červar za Večernji list.

S druge strane, imali smo Metković u koji je ogroman novac uložio Stipe Gabrić Jambo. Njihovi rukometaši su u to vrijeme bili bogataši, a mi siromasi. Nije bilo lako ni trenirati u to vrijeme jer su igrači bili bezvoljni. U tako jednoj tužnoj atmosferi uspjeli smo biti prvaci. To je za mene ogroman uspjeh. Da, ovom prigodom još jednom bih čestitao Metkovcima za osvajanje Kupa EHF-a. Imali su zaista u to vrijeme strašnu momčad, a iz te momčadi sa mnom su tri godine poslije svjetsko zlato osvojili Dominiković, Goluža, Kaleb i Metličić”, završio je.